VISITES DE LERAB LING Roqueredonde, 10 avril 2022, Roqueredonde.

VISITES DE LERAB LING Roqueredonde

2022-04-10 13:30:00 – 2022-04-10 16:30:00

Roqueredonde Hérault Roqueredonde

Les visites du dimanche après-midi vous permettent de découvrir l’esplanade et l’intérieur du temple de manière autonome, de participer à une méditation guidée, et de visionner un film sur l’histoire et la vocation de Lérab Ling. Des guides sont aussi présents pour répondre à vos questions. Il est conseillé de réserver avant de venir.

Les visites du dimanche après-midi vous permettent de découvrir l’esplanade et l’intérieur du temple de manière autonome, de participer à une méditation guidée, et de visionner un film sur l’histoire et la vocation de Lérab Ling. Des guides sont aussi présents pour répondre à vos questions. Il est conseillé de réserver avant de venir.

+33 4 67 88 46 00

Les visites du dimanche après-midi vous permettent de découvrir l’esplanade et l’intérieur du temple de manière autonome, de participer à une méditation guidée, et de visionner un film sur l’histoire et la vocation de Lérab Ling. Des guides sont aussi présents pour répondre à vos questions. Il est conseillé de réserver avant de venir.

LERAB LING

Roqueredonde

dernière mise à jour : 2022-03-16 par