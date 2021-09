Dieulefit Église St Pierre Viale Dieulefit, Drôme Visites de l’Église St Pierre à Dieulefit et son exposition de patrimoine d’art sacré Église St Pierre Viale Dieulefit Catégories d’évènement: Dieulefit

L’église St Pierre est le premier bâtiment religieux construit intra-muros en 1402. Son imposant clocher date de 1530. Initialement nommée Saint-Roch, protecteur de la peste, elle dut donner son nom en 1710 à un nouveau bâtiment plus grand. On pénètre par une porte du XVIe siècle : à l’intérieur, vaste narthex, chaire en pierre et deux autels baroques du XVIIe siècle (dont l’un, dédié à Saint-Roch, se situe dans la chapelle du clocher). Visites libres de l’Église du XVe siècle et de l’exposition du patrimoine d’art sacré. Église St Pierre Viale 1 place Abbé Magnet, 26220 Dieulefit, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Dieulefit Drôme

