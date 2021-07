Paris Eglise Saint Nicolas du Chardonnet Paris Visites de l’église Saint Nicolas du Chardonnet Eglise Saint Nicolas du Chardonnet Paris Catégorie d’évènement: Paris

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter Saint Nicolas du Chardonnet : – en visite libre de 7h à 20h30 – accompagné par un guide à votre disposition pour commenter votre visite ou répondre à vos questions : samedi de 9h à 12h, de 15h30 à 18h et de 19h30 à 20h30 / dimanche de 13h à 17h. – en visite guidée par une guide conférencière samedi et dimanche à partir de 15h00 Des supports ludiques seront proposés sur place aux enfants.

Entrée libre

A l'occasion des journées du patrimoine, venez visiter Saint Nicolas du Chardonnet en visite libre ou guidée, des supports ludiques seront proposés sur place aux enfants. Eglise Saint Nicolas du Chardonnet 23 rue des Bernardins 75015 Paris

