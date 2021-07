Sépeaux-Saint Romain Eglise de Saint-Romain-le-Preux Sépeaux-Saint-Romain, Yonne Visites de l’église de Saint Romain Eglise de Saint-Romain-le-Preux Sépeaux-Saint Romain Catégories d’évènement: Sépeaux-Saint-Romain

Cet édifice situé un peu à l’écart du village est encore entouré, au nord, de l’ancien cimetière. Il domine fièrement la vallée du Vrin. Constituée d’une nef unique à la voûte lambrissée, l’église est surmontée d’un clocher et précédée d’un porche très pittoresque appelé « caquetoire ». Elle abrite un certain nombre d’objets remarquables. Deux toiles de la fin du XVIIIème siècle : l’une représente Saint Eloi en évêque, œuvre de Charles-Nicolas Lambinet peintre régional et l’autre Sainte Marguerite d’Antioche terrassant le dragon. Découvrez l’église de Saint Romain grâce aux visites libres ou commentées de l’association Patrimoine & Partage. Eglise de Saint-Romain-le-Preux Route des Cholets 89116 Saint-Romain-le-Preux Sépeaux-Saint Romain Saint-Romain-le-Preux Yonne

