Vous ne le savez peut-être pas, mais les les Archives départementales de la Haute-Garonne dispose d’un atelier photographique. C’est même l’un des tous premiers mis en place dans un service d’archives, en France. Ses missions ? Contribuer à la conservation des documents par la numérisation ; valoriser les fonds par leur mise à disposition au public ; réaliser des reportages pour la préservation du patrimoine, créant ainsi de nouvelles archives. Jamais à court d’idées, nos photographes aussi vidéastes, ont créé une web série depuis janvier 2021 et vous proposent de découvrir l’envers du décor de sa fabrication. Venez visiter l’atelier photographique des Archives et accédez ainsi au studio de tournage de « Docs en stock » ! INFOS PRATIQUES ————— * **Quand ?** Samedi 18 et Dimanche 19 septembre 2021. 12h45 / 14h45 / 16h45. Durée : 30 mn. * **Pour qui ?** Tout public, adolescents et adultes. * **Où ?** Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE * **Comment venir ?** Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou 10 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied). **GRATUIT** **SUR RÉSERVATION** (Protocole sanitaire susceptible d’évoluer en fonction du contexte sanitaire et des mesures gouvernementales en vigueur) **ATTENTION ! NOMBRE DE PLACES TRÈS LIMITÉ.** Informations sur le site des Archives départementales de la Haute-Garonne : [www.archives.haute-garonne.fr](http://www.archives.haute-garonne.fr) / contact : [[archives.action.culturelle@cd31.fr](mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr)](mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr)

