### Le musée Bernard d’Agesci héberge dans ses locaux un atelier de restauration de peintures et arts graphiques. Des restaurateurs habilités à intervenir sur des œuvres appartenant aux Musées de France y sont régulièrement accueillis. L’atelier leur offre sur 500 m2 un cadre et des conditions de travail exceptionnels. Toutes les opérations relatives à l’examen, à la restauration et à la conservation des œuvres picturales et d’arts graphiques y sont assurées.

Gratuit. Sur inscription.

Musée Bernard d'Agesci 26 avenue de Limoges, 79000 Niort

