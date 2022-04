Visites de l’Asinerie Carolles Carolles Catégories d’évènement: Carolles

Manche

Visites de l’Asinerie Carolles, 13 avril 2022, Carolles. Visites de l’Asinerie Carolles

2022-04-13 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-16 18:00:00 18:00:00

Carolles Manche Venez découvrir l’asinerie du Domaine d’Esthine, exclusivement composée d’ânes du Cotentin. Apprendre, comprendre et observer ce bel animal qui fait la richesse de notre patrimoine.

Découvrez la boutique de savons d’esthine, fabriqués sur place et de façon artisanale. Venez découvrir l’asinerie du Domaine d’Esthine, exclusivement composée d’ânes du Cotentin. Apprendre, comprendre et observer ce bel animal qui fait la richesse de notre patrimoine.

Découvrez la boutique de savons d’esthine, fabriqués sur place et… contact@audomainedesthine.fr +33 6 81 33 25 40 https://www.audomainedesthine.fr/ Venez découvrir l’asinerie du Domaine d’Esthine, exclusivement composée d’ânes du Cotentin. Apprendre, comprendre et observer ce bel animal qui fait la richesse de notre patrimoine.

Découvrez la boutique de savons d’esthine, fabriqués sur place et de façon artisanale. Carolles

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Catégories d’évènement: Carolles, Manche Autres Lieu Carolles Adresse Ville Carolles lieuville Carolles Departement Manche

Carolles Carolles Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carolles/

Visites de l’Asinerie Carolles 2022-04-13 was last modified: by Visites de l’Asinerie Carolles Carolles 13 avril 2022 CAROLLES manche

Carolles Manche