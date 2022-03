Visites de la villa et du parc La Grange Parc La Grange, 16 mai 2022, .

### **Visites de la villa** Construite au 18e siècle par la famille Lullin, puis remaniée par les Favre durant le 19e siècle, la maison de maître et ses dépendances constituent un ensemble remarquable. **Sur inscription par téléphone dès le lundi 11 avril** de 8h à 12h, du lundi au jeudi au **022 418 82 57** **Dates des visites** Lundi 16 mai, à 15h et à 17h Mardi 17 mai, à 16h et à 18h Jeudi 19 mai, à 16h et à 18h Vendredi 20 mai, à 16h et à 18h Lundi 23 mai, à 15h et à 17h Mardi 24 mai, à 16h et à 18h Organisation : Pierre Tourvieille de Labrouhe, Ville de Genève, Conservation du patrimoine architectural Gratuit, nombre de places limité Durée 1h30 Sous réserve des règles sanitaires applicables au moment des visites Prière de présenter une pièce d’identité le jour de la visite. ### **Visites du parc** Des visites guidées du parc sont également proposées, afin de présenter l’art des jardins et l’évolution de ce domaine légué à la Ville en 1917 par William Favre. **Sur inscription par téléphone dès le lundi 11 avril** de 8h à 12h, du lundi au jeudi au **022 418 82 57** **Dates des visites** Jeudi 19 mai, à 16h et à 18h Mardi 24 mai, à 18h Gratuit, nombre de places limité Durée 1h Les visites auront lieu par tous les temps.

La Ville de Genève organise des visites guidées de la villa La Grange, afin de permettre au public de découvrir les pièces de réception, les chambres et la bibliothèque de cette belle demeure.

