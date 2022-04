Visites de la Tour aux figures et ateliers d’arts plastiques en famille La Tour aux figures de Jean Dubuffet, 14 mai 2022 18:30, Issy-les-Moulineaux.

Nuit des musées Visites de la Tour aux figures et ateliers d’arts plastiques en famille La Tour aux figures de Jean Dubuffet Samedi 14 mai, 18h30 Gratuit, sur inscription. Nécessité d’être en bonne condition physique pour visiter la Tour.

Visites de la Tour aux figures et ateliers d’arts plastiques en famille

Après avoir visité la _Tour aux figures_, les familles participent à un atelier d’art plastique autour de l’oeuvre de Jean Dubuffet

Imaginée par Jean Dubuffet en 1967 et construite entre 1986 et 1988, La Tour aux figures est une sculpture monumentale emblématique de l’art contemporain.

Son« épiderme » polychrome sur lequel des tracés s’imbriquent en corps et visages contraste avec l’intérieur, le Gastrovolve, grotte et labyrinthe ascensionnel aux parois peintes de tracés noirs sur fond blanc.

170, quai de Stalingrad – place Jean-Monnet Attention : peu de places de stationnement RER : Ligne C, station Issy-Val-de-Seine Tramway : T2 station Les Moulineaux ou Issy-Val-de-Seine Bus : 39 – 123 – 126 – 189

https://tourauxfigures.hauts-de-seine.fr/

170, quai de Stalingrad – place Jean-Monnet Attention: few parking spaces RER: Line C, station Issy-Val-de-Seine Tram: T2 station Les Moulineaux or Issy-Val-de-Seine Bus: 39 – 123 – 126 – 189 Free, upon registration. Must be in good physical condition to visit the Tower. Saturday 14 May, 18:30

Designed by Jean Dubuffet in 1967 and built between 1986 and 1988, La Tour aux figures is a monumental sculpture emblematic of contemporary art. Its polychrome «epidermis» on which traces intertwine in bodies and faces contrasts with the interior, the Gastrovolve, cave and ascending labyrinth with walls painted with black traces on white background.

Después de visitar la Torre de las Figuras, las familias participan en un taller de arte plástico en torno a la obra de Jean Dubuffet

Libre, previa inscripción. Necesidad de estar en buena condición física para visitar la Torre. Sábado 14 mayo, 18:30

170 quai de la Bataille de Stalingrad 92130 Issy-les-Moulineaux 92130 Issy-les-Moulineaux Île-de-France