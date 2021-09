Horbourg-Wihr Fouilles du 50 Grand Rue Haut-Rhin, Horbourg-Wihr Visites de la fouille archéologique programmée d’Horbourg-Wihr Fouilles du 50 Grand Rue Horbourg-Wihr Catégories d’évènement: Haut-Rhin

### Venez visiter un chantier de fouille programmée au cœur de l’agglomération antique, découvrir les méthodes de l’archéologie, ainsi que les résultats des recherches ! Au programme : * Visites guidées de la fouille pour tous * Atelier quiz pour le jeune public

Gratuit. Horaires des départs de visite : 10h, 11h, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T17:00:00

