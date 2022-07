Visites de la chèvrerie du Mont de Berneuil

2022-07-19 15:00:00 – 2022-07-19 17:00:00 Venez découvrir le métier d’éleveur de chèvres, de l’animal à la fabrication du fromage. Au programme : visite de la chèvrerie , explications sur l’élevage, nourrissage des chèvres et dégustation ! Renseignements et réservation obligatoire à l’Office de tourisme au 03 44 42 81 44 dernière mise à jour : 2022-06-30 par

