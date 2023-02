Visites de la chèvrerie de Bruyères-et-Montbérault, 7 février 2023, Bruyères-et-Montbérault Bruyères-et-Montbérault.

Visites de la chèvrerie de Bruyères-et-Montbérault

Rue de la Batterie Bruyères-et-Montbérault Aisne

2023-02-07 – 2023-02-11

Bruyères-et-Montbérault

Aisne

Bruyères-et-Montbérault

5.8 On apprend sur la chèvre, on donne les céréales, le foin, on câline, on brosse, on apprend à traire,… Bref, on passe un super moment à passer en famille !

Alors rendez-vous à la chèvrerie de Bruyères chaque jour (sauf le lundi) entre le 11 et le 26/02 à 14h30 et à 16h ! (sur réservation obligatoire en envoyant un sms au 06 22 08 61 80 en précisant le nom / nombre d’enfants / le jour et l’horaire souhaités)

On apprend sur la chèvre, on donne les céréales, le foin, on câline, on brosse, on apprend à traire,… Bref, on passe un super moment à passer en famille !

Alors rendez-vous à la chèvrerie de Bruyères chaque jour (sauf le lundi) entre le 11 et le 26/02 à 14h30 et à 16h ! (sur réservation obligatoire en envoyant un sms au 06 22 08 61 80 en précisant le nom / nombre d’enfants / le jour et l’horaire souhaités)

+33 6 22 08 61 80

Bruyères-et-Montbérault

dernière mise à jour : 2023-02-07 par