Visites de la chèvrerie de Berneuil-sur-Aisne Berneuil-sur-Aisne Berneuil-sur-Aisne Catégories d’évènement: Berneuil-sur-Aisne

Oise

Visites de la chèvrerie de Berneuil-sur-Aisne Berneuil-sur-Aisne, 12 avril 2022, Berneuil-sur-Aisne. Visites de la chèvrerie de Berneuil-sur-Aisne Berneuil-sur-Aisne

2022-04-12 15:00:00 – 2022-04-12 17:00:00

Berneuil-sur-Aisne Oise Berneuil-sur-Aisne 5.5 5.5 Venez découvrir le métier d’éleveur de chèvres, de l’animal à la fabrication du fromage avant une dégustation Renseignements et réservations à l’office de tourisme au 03 44 42 81 44 Venez découvrir le métier d’éleveur de chèvres, de l’animal à la fabrication du fromage avant une dégustation Renseignements et réservations à l’office de tourisme au 03 44 42 81 44 +33 3 44 42 81 44 Venez découvrir le métier d’éleveur de chèvres, de l’animal à la fabrication du fromage avant une dégustation Renseignements et réservations à l’office de tourisme au 03 44 42 81 44 OT Pierrefonds Lisières de l’Oise

Berneuil-sur-Aisne

dernière mise à jour : 2022-04-01 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Pierrefonds, Lisières de l’Oise

Détails Catégories d’évènement: Berneuil-sur-Aisne, Oise Autres Lieu Berneuil-sur-Aisne Adresse Ville Berneuil-sur-Aisne lieuville Berneuil-sur-Aisne Departement Oise

Berneuil-sur-Aisne Berneuil-sur-Aisne Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/berneuil-sur-aisne/

Visites de la chèvrerie de Berneuil-sur-Aisne Berneuil-sur-Aisne 2022-04-12 was last modified: by Visites de la chèvrerie de Berneuil-sur-Aisne Berneuil-sur-Aisne Berneuil-sur-Aisne 12 avril 2022 Berneuil-sur-Aisne Oise

Berneuil-sur-Aisne Oise