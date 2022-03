Visites d’art urbain Istres, 2 avril 2022, Istres.

Visites d’art urbain Chemin De Tivoli Chapelle Saint-Sulpice Istres

2022-04-02 11:00:00 – 2022-04-02 12:00:00 Chemin De Tivoli Chapelle Saint-Sulpice

Istres Bouches-du-Rhône

Le projet Art’bribus est basé sur la rencontre entre la culture et la politique de la ville, la vie des quartiers.

Il s’agit d’installer durablement la création dans le cadre de vie, au plus près du quotidien, et ainsi de permettre à tous les publics, y compris les plus éloignés du fait artistique, de contempler des œuvres d’art

Histoires des art bribus

reservation.mediation@istres.fr

