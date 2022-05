Visites croisées : Fondation Arp (Clamart) X Musée d’art et d’histoire (Meudon) Musée d’art et d’histoire de Meudon Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

_**Visites croisées de la Fondation Arp (Clamart) et de l’exposition Maria Papa Rostkowska et ses affinités artistiques : Jean Arp, Émile Gilioli et Marino Marini (Meudon)**_ Un comédien historien de l’art s’empare des œuvres de Jean Arp à la fondation Arp et de celles de Maria Papa Rostkowska au musée d’art et d’histoire de Meudon pour révéler les histoires palpitantes de leur élaboration. Ces visites croisées, documentées et pleines d’anecdotes sont une invitation au voyage au cœur de la création artistique. **INFOS PRATIQUES :** _Départ de la Fondation Arp (21 rue des châtaigniers – 92140 Clamart) et arrivée au musée d’art et d’histoire de Meudon (11 rue des pierres- 92190 Meudon)_ _Durée : 2h30_ _Sur réservation au 01 46 23 87 13 ou [contact.musee@mairie-meudon.fr](mailto:contact.musee@mairie-meudon.fr)_ _12€/participant_ Dates : Samedi 14 mai de 16h à 18h30 Samedi 5 juin de 14h30 à 17h Samedi 2 juillet de 14h30 à 17h

