Visites créatives en famille Saint-Uze, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Saint-Uze. Visites créatives en famille 2021-07-22 15:00:00 – 2021-07-22 Place du 8 Mai 1945 Maison de la Céramique

Saint-Uze Drôme Saint-Uze EUR Pour le plaisir des petits et des grands, une visite originale comprenant un temps de création en atelier. L’activité pratique associe découverte de la céramique, initiation au travail de la terre et créativité (en extérieur). +33 4 75 03 98 01 Pour le plaisir des petits et des grands, une visite originale comprenant un temps de création en atelier. L’activité pratique associe découverte de la céramique, initiation au travail de la terre et créativité (en extérieur).

Lieu Saint-Uze Adresse Place du 8 Mai 1945 Maison de la Céramique Ville Saint-Uze