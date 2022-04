Visites costumées : un soir à Rome Musée du Louvre-Lens, 14 mai 2022 21:30, Lens.

Nuit des musées Visites costumées : un soir à Rome Musée du Louvre-Lens Samedi 14 mai, 19h30, 21h30 Inscription le jour-même, dans la limite des places disponibles

Visite en costumes de l’exposition “Rome. La cité et l’empire”

Vivez une expérience costumée, en famille ou entre amis ! Venez costumés ou laissez-vous surprendre par les tenues qui vous attendent à l’entrée de l’exposition. Parures et accessoires feront de vous le tenant du rôle que vous aurez choisi… Un étrange compagnon, déguisé lui aussi, vous mènera tout au long de cette visite immersive, au cœur de la cité, à la rencontre des lieux qu’un personnage tel que le vôtre est digne de fréquenter au temps de la Rome antique …

Sur un ancien carreau de mine, au cœur d’un parc paysager de 20 hectares, le bâtiment de verre et de lumière dessiné par les architectes japonais de l’agence Sanaa abrite les collections prestigieuses du Louvre et révèle la vie secrète des œuvres.

Registration on the same day, subject to availability Saturday 14 May, 19:30, 21:30

On an old(former) tile(window pane) of appearance(mine), at the heart of an environmental park of 20 hectares, the building(ship) of glass and of light drawn by the Japanese architects of the agency Sanaa shelters the prestigious collections of the Louvre and reveals the secret life of works. hearing impairment

¡Disfruta de una experiencia de disfraces, en familia o con amigos! Venga disfrazado o déjese sorprender por los trajes que le esperan en la entrada de la exposición. Adornos y accesorios te harán el protagonista del papel que hayas elegido… Un extraño compañero, disfrazado también, le llevará a lo largo de esta visita inmersiva, al corazón de la ciudad, al encuentro de los lugares que un personaje como el suyo es digno de frecuentar en tiempos de la antigua Roma…

Inscripción el mismo día, dentro del límite de plazas disponibles Sábado 14 mayo, 19:30, 21:30

99 Rue Paul Bert, 62300 Lens, Hauts-de-France, France 62300 Lens Hauts-de-France