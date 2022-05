Visites costumées : un soir à Rome Musée du Louvre-Lens Lens Catégories d’évènement: Lens

Visites costumées : un soir à Rome

le samedi 14 mai

le samedi 14 mai à Musée du Louvre-Lens

Vivez une expérience costumée, en famille ou entre amis ! Venez costumés ou laissez-vous surprendre par les tenues qui vous attendent à l’entrée de l’exposition. Parures et accessoires feront de vous le tenant du rôle que vous aurez choisi… Un étrange compagnon, déguisé lui aussi, vous mènera tout au long de cette visite immersive, au cœur de la cité, à la rencontre des lieux qu’un personnage tel que le vôtre est digne de fréquenter au temps de la Rome antique …

Inscription le jour-même, dans la limite des places disponibles

Musée du Louvre-Lens, Lens

19:30-21:00 et 21:30-23:00

