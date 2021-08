Visites costumées au château de Castelnaud Château de Castelnaud, 18 septembre 2021, Castelnaud-la-Chapelle.

Visites costumées au château de Castelnaud

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Castelnaud

### Visites commentées en extérieur sur le thème de l’attaque et de la défense d’un château fort avec démonstration de tir au trébuchet, et sur le thème des artisans bâtisseurs du Moyen Âge. Haut lieu du patrimoine, le château de Castelnaud est une destination incontournable pour ceux et celles qui veulent explorer le Moyen Âge. Venez suivre nos visites guidées qui vous immergent au cœur de la vie des hommes qui ont bâti cette forteresse et découvrez le fonctionnement et l’efficacité des machines de jet médiévales. En complément de la visite libre de l’intérieur du château, abritant le musée de la guerre au Moyen Âge, nous vous proposons deux types de visite guidée : – une visite (1h) qui relate l’histoire du château et qui aborde les différentes techniques d’attaque et de défense d’une forteresse médiévale, avec une démonstration de tir au trébuchet à l’appui. – une visite (30 min) qui explore le thème spécifique des artisans bâtisseurs du Moyen Âge et qui rend hommage à ceux qui ont bâti ces puissantes forteresses et ces incroyables engins de siège.

Gratuit pour les moins de 10 ans. Tarifs adultes : 10,90 € / Enfants (de 10 à 17 ans) : 5,50 €.

Château de Castelnaud Château, 24250 Castelnaud-la-Chapelle Castelnaud-la-Chapelle La Vignasse Dordogne



