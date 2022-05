Visites cosmoludiques Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Visites cosmoludiques Maison Folie Hospice d’Havré, 15 mai 2022, Tourcoing. Visites cosmoludiques

du dimanche 15 mai au mercredi 12 octobre à Maison Folie Hospice d’Havré

Une découverte des œuvres de l’exposition, immersives et interactives, ponctuée par des temps de jeu collectif. En fonction de la météo, il est possible d’ajouter à la visite guidée une découverte du jardin de l’hospice d’Havré. A partir de 3 ans Durée d’1h à 1h30

gratuit sur réservation

Visites présentées dans le cadre de l’exposition Reconnexion qui aura lieu du 14 mai au 23 octobre 2022 à la maison Folie. Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-15T14:00:00 2022-05-15T15:30:00;2022-05-18T14:00:00 2022-05-18T15:30:00;2022-06-01T14:00:00 2022-06-01T15:30:00;2022-09-17T14:00:00 2022-09-17T15:30:00;2022-10-09T14:00:00 2022-10-09T15:30:00;2022-10-12T14:00:00 2022-10-12T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Maison Folie Hospice d'Havré Adresse 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Ville Tourcoing lieuville Maison Folie Hospice d'Havré Tourcoing Departement Nord

Maison Folie Hospice d'Havré Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/

Visites cosmoludiques Maison Folie Hospice d’Havré 2022-05-15 was last modified: by Visites cosmoludiques Maison Folie Hospice d’Havré Maison Folie Hospice d'Havré 15 mai 2022 Maison Folie Hospice d'Havré Tourcoing tourcoing

Tourcoing Nord