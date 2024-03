Visites contées Musée du peigne et de la plasturgie Oyonnax, samedi 18 mai 2024.

Visites contées Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 19h00 Musée du peigne et de la plasturgie Entrée libre

Autour du voyage, Céline Ripoll, conteuse moderne, vous emmène à la découverte d’histoires anciennes issues de contrées lointaines, au fil de l’exposition « Carnets de voyage » et des peignes du monde exposés au musée.

Elle offre au public un autre regard sur les œuvres par sa parole, de chants, contes et gestes de danse.

Un dialogue entre l’histoire, les collections et le public.

Musée du peigne et de la plasturgie 88 cours de Verdun, 01100 Oyonnax Oyonnax 01100 La Forge Ain Auvergne-Rhône-Alpes https://www.cc-oyonnax.fr/musee-du-peigne-et-de-la-plasturgie/ Créé au cœur de la Plastics Vallée, à Oyonnax, dans l’Ain, berceau d’une industrie innovante, le Musée du Peigne et de la Plasturgie vous invite à un voyage à travers le temps et le monde autour de l’univers des ornements de coiffure. Des matériaux plastiques naturels aux synthétiques, le musée s’ouvre aussi à la diversité des objets issus de l’industrie de la plasturgie. Un musée porteur de la mémoire des acteurs de cette longue histoire artisanale et industrielle, source d’inspiration, de création et de légitimité des professionnels d’aujourd’hui.

© Céline Ripoll