Paris Maison de Victor Hugo Paris Visites contées Maison de Victor Hugo Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visites contées Maison de Victor Hugo, 18 septembre 2021, Paris. Visites contées

Maison de Victor Hugo, le samedi 18 septembre à 10:00

L’art d’être grand-père à 10h Mille et une bêtises à 11h30

Dans la limite des places disponibles

Une conteuse raconte Victor Hugo et ses petits-enfants Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 Paris Paris Paris 4e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Maison de Victor Hugo Adresse 6 place des Vosges 75004 Paris Ville Paris lieuville Maison de Victor Hugo Paris