Nelly Dabin-Herrot, conteuse et animatrice de l'association Carrefour des Troglodytes Anjou Touraine Poitou transmet de manière captivante au jeune public l'univers particulier des troglodytes, l'histoire du village de l'Orbière, mais aussi celle de Jacques Warminski et de son Œuvre, l'Hélice Terrestre. Durée 1h, entrée payante Réservation aux différents événements conseillées au 02 41 57 95 92 ou sur helice.terrestre@free.fr Visites contées familiales dimanche à 11h et 15h Site troglodytique "l'hélice terrestre" 16, L' Orbière, 49350 Saint-Georges-des-Sept-Voies Saint-Georges-des-Sept-Voies Saint-Georges-des-Sept-Voies Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T15:00:00

