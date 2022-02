Visites conférences La vie et l’œuvre de Victor Hugo Maison de Victor Hugo Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Visites conférences La vie et l’œuvre de Victor Hugo Maison de Victor Hugo, 23 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 04 juin 2022

de 14h30 à 15h30

Le mercredi 01 juin 2022

de 14h30 à 15h30

Le mercredi 18 mai 2022

de 14h30 à 15h30

Le samedi 14 mai 2022

de 14h30 à 15h30

Le mercredi 11 mai 2022

de 14h30 à 15h30

Le samedi 07 mai 2022

de 14h30 à 15h30

Le vendredi 06 mai 2022

de 14h30 à 15h30

Le mercredi 04 mai 2022

de 14h30 à 15h30

Le jeudi 05 mai 2022

de 14h30 à 15h30

Le mardi 03 mai 2022

de 14h30 à 15h30

Le vendredi 29 avril 2022

de 14h30 à 15h30

Le jeudi 28 avril 2022

de 14h30 à 15h30

Le mercredi 27 avril 2022

de 14h30 à 15h30

Le mardi 26 avril 2022

de 14h30 à 15h30

Le mercredi 20 avril 2022

de 14h30 à 15h30

Le samedi 16 avril 2022

de 14h30 à 15h30

Le samedi 09 avril 2022

de 14h30 à 15h30

Le mercredi 06 avril 2022

de 14h30 à 15h30

Le samedi 02 avril 2022

de 14h30 à 15h30

Le mercredi 30 mars 2022

de 14h30 à 15h30

Le mercredi 23 mars 2022

de 14h30 à 15h30

Le samedi 19 mars 2022

de 14h30 à 15h30

Le mercredi 16 mars 2022

de 14h30 à 15h30

Le samedi 12 mars 2022

de 14h30 à 15h30

Le mercredi 09 mars 2022

de 14h30 à 15h30

Le vendredi 25 février 2022

de 14h30 à 15h30

Le jeudi 24 février 2022

de 14h30 à 15h30

Le mercredi 23 février 2022

de 14h30 à 15h30

payant

C’est une visite générale de l’appartement de Victor Hugo pour appréhender la biographie de l’écrivain et découvrir l’appartement qu’il occupa de 1832 à 1848. L’appartement que Victor Hugo loua de 1832 à 1848, au 6, place Royale (devenue place des Vosges) est aujourd’hui aménagé de façon à vous faire parcourir sa vie tout en évoquant ses écrits, à travers les meubles, objets et œuvres d’art lui ayant appartenu ou bien encore qu’il a créés lui-même. Découvrez la vie de Victor Hugo et son oeuvre en parcourant un de ses lieux de vie parisien. L’appartement que Victor Hugo loua de 1832 à 1848, au 6, place Royale (devenue place des Vosges) est aujourd’hui aménagé de façon à vous faire parcourir sa vie tout en évoquant ses écrits, à travers les meubles, objets et œuvres d’art lui ayant appartenu ou bien encore qu’il a créés lui-même. Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges Paris 75004 Contact : https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/fr/activites/activite/la-vie-et-loeuvre-de-victor-hugo Conférence

Date complète :

2022-02-23T14:30:00+01:00_2022-02-23T15:30:00+01:00;2022-02-24T14:30:00+01:00_2022-02-24T15:30:00+01:00;2022-02-25T14:30:00+01:00_2022-02-25T15:30:00+01:00;2022-03-09T14:30:00+01:00_2022-03-09T15:30:00+01:00;2022-03-12T14:30:00+01:00_2022-03-12T15:30:00+01:00;2022-03-16T14:30:00+01:00_2022-03-16T15:30:00+01:00;2022-03-19T14:30:00+01:00_2022-03-19T15:30:00+01:00;2022-03-23T14:30:00+01:00_2022-03-23T15:30:00+01:00;2022-03-30T14:30:00+01:00_2022-03-30T15:30:00+01:00;2022-04-02T14:30:00+01:00_2022-04-02T15:30:00+01:00;2022-04-06T14:30:00+01:00_2022-04-06T15:30:00+01:00;2022-04-09T14:30:00+01:00_2022-04-09T15:30:00+01:00;2022-04-16T14:30:00+01:00_2022-04-16T15:30:00+01:00;2022-04-20T14:30:00+01:00_2022-04-20T15:30:00+01:00;2022-04-26T14:30:00+01:00_2022-04-26T15:30:00+01:00;2022-04-27T14:30:00+01:00_2022-04-27T15:30:00+01:00;2022-04-28T14:30:00+01:00_2022-04-28T15:30:00+01:00;2022-04-29T14:30:00+01:00_2022-04-29T15:30:00+01:00;2022-05-03T14:30:00+01:00_2022-05-03T15:30:00+01:00;2022-05-04T14:30:00+01:00_2022-05-04T15:30:00+01:00;2022-05-05T14:30:00+01:00_2022-05-05T15:30:00+01:00;2022-05-06T14:30:00+01:00_2022-05-06T15:30:00+01:00;2022-05-07T14:30:00+01:00_2022-05-07T15:30:00+01:00;2022-05-11T14:30:00+01:00_2022-05-11T15:30:00+01:00;2022-05-14T14:30:00+01:00_2022-05-14T15:30:00+01:00;2022-05-18T14:30:00+01:00_2022-05-18T15:30:00+01:00;2022-06-01T14:30:00+01:00_2022-06-01T15:30:00+01:00;2022-06-04T14:30:00+01:00_2022-06-04T15:30:00+01:00

Requillart

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Maison de Victor Hugo Adresse 6 place des Vosges Ville Paris lieuville Maison de Victor Hugo Paris Departement Paris

Maison de Victor Hugo Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Visites conférences La vie et l’œuvre de Victor Hugo Maison de Victor Hugo 2022-02-23 was last modified: by Visites conférences La vie et l’œuvre de Victor Hugo Maison de Victor Hugo Maison de Victor Hugo 23 février 2022 Maison de Victor Hugo Paris Paris

Paris Paris