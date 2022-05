Visites conférences de la ville de Fougères, 1 juillet 2022, .

Visites conférences de la ville de Fougères

2022-07-01 – 2022-08-31

Envie de découvrir Fougères ? Des ruelles médiévales aux hôtels particuliers du 18ème siècle, en suivant les

remparts et à travers les parcs fleuris, cette visite vous permettra de voir la ville dans ses moindres recoins

et de découvrir la petite et la grande histoire de Fougères.

Durée 1h30, départ de l’office du tourisme

Du 1er juillet au 31 aout, tous les jours, départ à 14h30

4€ – gratuit avec le billet d’entrée du château. Possibilité d’achat sur le site internet du château de Fougères

