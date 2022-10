Visites – Concert Arcy-sur-Cure, 29 octobre 2022, Arcy-sur-Cure.

Visites – Concert

2022-10-29 16:00:00 – 2022-10-29 20:00:00

25 25 EUR Depuis longtemps, la Salle de la Danse de la Grande Grotte d’Arcy est connue pour son acoustique incroyable et les chanteurs amateurs se succèdent au cours des visites guidées pour faire résonner leur voix dans ce bel espace. Il semblerait que nos ancêtres du Paléolithique, près de 30 000 ans en arrière, aient déjà repéré la qualité sonore de certaines salles de la grotte, qu’ils auraient choisies pour y réaliser leurs peintures rupestres, peut-être accompagnées de chants et de musique.

C’est pourquoi, le 29 octobre 2022, nous avons décidé d’organiser des visites-concerts dans la Grande Grotte. Nous aurons la chance d’accueillir la soprano Maud Gnidzaz, qui vit près de Vézelay. Au cours d’une visite sur le thème du son, elle chantera des monodies d’Hildegard von Bingen.

Hildegard von Bingen, femme extraordinaire en son temps et dont la force a traversé´ les âges, est une abbesse rhénane connue pour ses e´crits sur la botanique et la me´decine, pour ses visions et pour sa grande re´putation de´passant les frontie`res a` son e´poque me^me. Elle fut aussi une grande musicienne et compositrice. Ses monodies en particulier, chants pour voix seule, sur des poe`mes spirituels de sa main, sont d’une puissance et d’une beaute´ marquantes.

Il y a des années que de tels concerts n’ont pas été programmés dans la Grande Grotte, alors ne manquez pas cette occasion !

A la sortie, une buvette sera ouverte afin de partager un moment convivial. Le premier verre sera offert par l’équipe des grottes.

