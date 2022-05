Visites commentées, une toute autre façon de visiter ! Pôle Bijou Galerie Baccarat Catégories d’évènement: Baccarat

Meurthe-et-Moselle

Visites commentées, une toute autre façon de visiter ! Pôle Bijou Galerie, 12 mai 2022, Baccarat. Visites commentées, une toute autre façon de visiter !

du jeudi 12 mai au jeudi 9 juin à Pôle Bijou Galerie 2€ par personne, sur réservation uniquement

Pour connaitre les moindres secrets cachés autour de nos expositions, profitez, chaque 2ème jeudi du mois à 9h30, de visites commentées – Pour participer, réservez en ligne ! Pôle Bijou Galerie 13 rue du Port 54120 Baccarat Baccarat Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T09:30:00 2022-05-12T10:30:00;2022-06-09T09:30:00 2022-06-09T10:30:00

Détails Catégories d’évènement: Baccarat, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Pôle Bijou Galerie Adresse 13 rue du Port 54120 Baccarat Ville Baccarat lieuville Pôle Bijou Galerie Baccarat Departement Meurthe-et-Moselle

Pôle Bijou Galerie Baccarat Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/baccarat/

Visites commentées, une toute autre façon de visiter ! Pôle Bijou Galerie 2022-05-12 was last modified: by Visites commentées, une toute autre façon de visiter ! Pôle Bijou Galerie Pôle Bijou Galerie 12 mai 2022 baccarat Pôle Bijou Galerie Baccarat

Baccarat Meurthe-et-Moselle