Visites commentées « Trésors d’archives »

Archives départementales de Maine-et-Loire, le dimanche 19 septembre à 14:00

Les Archives départementales conservent des collections remarquables. * **Les collections anciennes** : les archives des anciennes abbayes de l’Anjou, comme Saint-Serge, Saint-Aubin, Saint-Florent-le-Vieil ou encore Fontevraud, comptent parmi les plus belles de France par leur ancienneté et la richesse de leur contenu. C’est dans le fonds de l’abbaye Saint-Florent qu’est conservé le plus ancien document témoin de l’histoire en Maine-et-Loire, une donation de Charles le chauve, petit-fils de Charlemagne, à l’abbaye, daté de l’an 844. * **Les collections contemporaines** : capitale de région pendant la Seconde Guerre mondiale et à la Libération, l’Anjou conserve de nombreux documents témoins de cette période cruciale de l’histoire, et notamment les archives du commissaire de la République Michel Debré, représentant le général de Gaulle d’août 1944 à avril 1945. * **Les collections d’origine privée** : la collecte de ces dernières années s’est diversifiée vers tous les domaines de la vie politique, culturelle, sociale. Ainsi, des archives de grandes entreprises comme les textiles Richard ou les corderies Bessonneau, les ardoisières d’Angers ou les maisons de vins de Saumur, représentent-elles la diversité des activités industrielles de l’Anjou ; mais aussi les archives associatives, politiques comme celles du ministre Jean Foyer, syndicales comme celles de la CFDT, de FO ou de la CGT, ou encore des archives d’architectes, permettent de garder la mémoire de l’Anjou sous toutes ses formes. Plus d’infos : [archives49.fr](https://www.archives49.fr/) Rejoignez-nous sur [Facebook](https://www.facebook.com/archives49)

Départs : 14h, 15h, 16h, 17h et 18h. Durée de la visite : 1h30. Les conditions seront aménagées suivant la situation sanitaire.

Venez découvrir les coulisses des Archives départementales et les magasins de conservation où sont précieusement conservés les 45 kilomètres linéaires de documents du IXe siècle à nos jours.

Archives départementales de Maine-et-Loire 106, rue de Frémur, 49000 Angers Angers Maine-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00