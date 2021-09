Visites commentées “Sortir de sa réserve : Métacréatures du Mont Daour” Muséum d’Histoire Naturelle de Nice, 18 septembre 2021, Nice.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Muséum d’Histoire Naturelle de Nice

le Muséum d’Histoire Naturelle de Nice et l’artiste Marie Larroque-Daran proposent une visite guidée de l’exposition « Sortir de sa réserve : métacréatures du Mont Daour ». L’artiste développera son regard sur les collections et les missions du Muséum et racontera comment les œuvres, en ouvrant un dialogue entre réalité et imaginaire, génèrent des ponts entre le patrimoine des réserves et l’espace public. Cette visite guidée sera exceptionnellement enrichie de la présentation inédite d’un « ensemble » de la collection de Jean-Baptiste Vérany, c’est-à-dire d’un spécimen et de ses représentations graphiques.

Muséum d’Histoire Naturelle de Nice 60 boulevard Risso 06300 Nice Nice Carabacel Alpes-Maritimes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:15:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:15:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:15:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:15:00