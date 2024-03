Visites commentées – « Scarifications, Miquel Barceló & le Musée Barbier-Mueller » Musée Barbier-Mueller Genève, dimanche 14 janvier 2024.

Visites commentées – « Scarifications, Miquel Barceló & le Musée Barbier-Mueller » La visite commentée propose de découvrir le dialogue fécond entre les peintures, dessins, estampes et céramiques de Miquel Barceló, et les pièces des collections Barbier-Mueller. 14 janvier – 21 avril, les dimanches Musée Barbier-Mueller CHF 12.- | CHF 8.-

Début : 2024-01-14T14:30:00+01:00 – 2024-01-14T15:30:00+01:00

Fin : 2024-04-21T14:30:00+02:00 – 2024-04-21T15:30:00+02:00

La thématique de l’exposition, les scarifications, interpelle, sans doute en raison de la marque indélébile qu’elle offre au regard. Elle a orienté la sélection des œuvres que Miquel Barceló a opérée dans son propre corpus et que le musée Barbier-Mueller a effectuée dans les collections éponymes.

La visite commentée de l’exposition propose de découvrir ce dialogue fécond entre les peintures, dessins, estampes et céramiques de l’artiste, et les pièces des collections Barbier-Mueller.

Dimanches 14 janvier, 3 mars et 21 avril

Horaire : 14h30

Durée : 45 à 60 minutes

Public : dès 12 ans

Tarif plein : 12.- frs

Tarif réduit : 8.- frs

https://www.barbier-mueller.ch/categorie-produit/billetterie/?fbclid=IwAR2KkUANhe844feEyk9FbugN86OcHstx7yo2S6PhGNm1mm3oGNWB_e8O79s

