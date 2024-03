Visites commentées Quartier Médiéval Quartier Médiéval Bourbon-Lancy, mardi 25 juin 2024.

Visites commentées Quartier Médiéval Quartier Médiéval Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Visite à pied du quartier médiéval longtemps appelé « Ville close », appellation qui indiquait bien sa fonction d’origine la protection des biens et des personnes. Promenade sur les pas des seigneurs de Bourbon-Lancy. Découverte du système de défense et de la modernisation des XVIIe et XVIIIe siècles. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-25 15:30:00

fin : 2024-06-25 18:00:00

Quartier Médiéval Place de la Mairie

Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté tourisme.bourbon@gmail.com

L’événement Visites commentées Quartier Médiéval Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2024-03-21 par BOURBON-LANCY │ OT et du Thermalisme de Bourbon-Lancy | Cat.I