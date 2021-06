Visites commentées pour les familles (enfants à partir de 7 ans) Hôtel de Malestroit, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Bry-sur-Marne.

le samedi 3 juillet à Hôtel de Malestroit

Visites commentées pour les familles (enfants à partir de 7 ans) —————————————————————- > Les visites guidées familiales seront réalisées par la médiatrice du patrimoine du musée Adrien Mentienne. **> Un livret-jeu sera remis aux enfants et rythmera leur visite !** Il y a 150 ans, le Val-de-Marne fut le théâtre de la plus importante bataille du siège de Paris par les Allemands. Le 30 novembre 1870, près de 60 000 soldats français franchirent la Marne devant Champigny et Bry-sur-Marne pour essayer de rompre le cercle de fer que les Allemands avaient formé autour de la capitale depuis plusieurs semaines. Les armées françaises et allemandes s’affrontèrent à Bry, Champigny et Villiers pendant trois journées sanglantes, abandonnant sur le champ de bataille des milliers de morts et de blessés et laissant des villages en ruine. Aujourd’hui, alors que de nombreux monuments commémoratifs et des noms de rue rappellent son importance dans l’histoire locale, la bataille de Champigny a sombré dans l’oubli. L’exposition qui vous est proposée vous permettra de découvrir et de comprendre son déroulement et ses différents aspects. Construite autour des collections du musée Adrien Mentienne et enrichie de très importants prêts provenant de collections publiques et privées, françaises et allemandes, cette exposition rassemble plus d’une centaine d’objets, de peintures, d’estampes et de documents originaux présentés pour la première fois au public. Confrontant les visions françaises et allemandes, elle apporte un éclairage inédit sur cette bataille qui a tant marqué l’histoire de l’est parisien. [Carte animée de la bataille de Champigny](https://www.youtube.com/watch?v=-XnilBxb8lo)

Gratuit, 10 personnes maximum

Le musée Adrien Mentienne vous propose des visites guidées pour les familles de l’exposition temporaire sur la bataille de Champigny !

Hôtel de Malestroit 2 Grande Rue Charles de Gaulle 94360 Bry-sur-Marne Bry-sur-Marne Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

