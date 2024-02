VISITES COMMENTÉES POUR LES ENFANTS MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac, samedi 10 février 2024.

VISITES COMMENTÉES POUR LES ENFANTS MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac Haute-Garonne

Visite du musée spécial enfant pour découvrir la Préhistoire et le musée de manière ludique et adaptée.

La visite sera réservée aux enfants ! Ils découvriront de manière ludique et tactile, le mode de vie de nos ancêtres de la Préhistoire et les collections que renferme le musée.

Réservation conseillée. Places limitées.

Visite comprise dans le prix d’entrée.

Enfants de 4 à 8 ans.

Durée 35min0 EUR.

Début : 2024-02-10 11:00:00

fin : 2024-02-10 11:30:00

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue Bénabarre

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

