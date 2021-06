Visites commentées Musée départemental Matisse, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Le Cateau-Cambrésis.

Visites commentées

le samedi 3 juillet à Musée départemental Matisse

Le parc du musée recèle des trésors insoupçonnés. Au cours de cette visite insolite et inédite, pendant laquelle les médiateurs culturels du musée vous guideront, vous découvrirez des éléments d’architecture, tels que la façade classique du Palais Fénelon ou encore la pierre provenant de l’ancienne Manufacture du Palais, ses jardins à la française et à l’anglaise et son hôtel à insectes. Les sculptures du parc seront présentées, du Buste de Fénelon d’après l’original de 1766 à la Femme allongée de Marius Cladel de 1947 en passant par le Nu de Louis Dejean de 1932 et le Monument aux morts de 1923. Vous explorerez la flore remarquable et notamment les arbres dans lesquels nichent les corneilles, les saules pleureurs, le séquoia géant et les hêtres pourpres de la délivrance. La visite s’achèvera par le marché couvert dans lequel s’installera prochainement l’extension du musée Matisse.

Sur inscription au +33 (0)3 59 73 38 06/00

Visites commentées du parc Fénelon

Musée départemental Matisse 13 Place du Commandant Richez, 59360 Le Cateau-Cambrésis Le Cateau-Cambrésis Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T19:00:00;2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T20:00:00;2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T21:00:00;2021-07-03T21:00:00 2021-07-03T22:00:00