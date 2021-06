Visites commentées Musée départemental Matisse, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Le Cateau-Cambrésis.

Visites commentées

le samedi 3 juillet à Musée départemental Matisse

Partez à la rencontre des talents d’aujourd’hui, entre impertinence et justesse des écritures blanches sur fond noir de Ben, entre pop et baroque des œuvres de la Figuration narrative d’Erró. Voyagez avec l’œuvre de Marco Del Re à travers différentes époques où se côtoient la tradition classique et la peinture moderne. Sur la rive sud de la Méditerranée, le couple KRM partage son expérience du désert, par des œuvres imprégnées des textiles, des couleurs, des codes culturels et artistiques de la société nomade sahraoui. Tandis que les corps, les objets, les paysages insolites, kitch, et provocateurs de Rania Werda se présentent au spectateur comme un cri identitaire qui résonne tel un écho de l’imaginaire sociale. Avec esthétisme et poésie, Patrick Montagnac vous propose de prendre de la hauteur avec sa vision de pilote d’avion utilisée dans ses peintures, pour révéler sur sa toile, l’érosion naturelle des reliefs montagneux. Le parcours se prolonge à ciel ouvert dans le parc Fénelon avec les sculptures posées comme des papiers découpés de Frédéric Bouffandeau et les photographies de KRM.

Sur inscription

de l’exposition Tout va bien monsieur Matisse

Musée départemental Matisse 13 Place du Commandant Richez, 59360 Le Cateau-Cambrésis Le Cateau-Cambrésis Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T19:00:00;2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T20:00:00;2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T21:00:00;2021-07-03T21:00:00 2021-07-03T22:00:00