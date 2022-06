Visites commentées « Love Songs » à la MEP Maison Européenne de la Photographie Paris Catégories d’évènement: île de France

. payant Plein tarif : 13 € / Tarif réduit : 8 € Visiteur titulaire de la carte invalidité : tarif réduit

Découvrez l’exposition « Love Songs — Photographies de l’intime » aux côtés d’un conférencier de la MEP ! Les visites commentées pour les individuels sont menées par un conférencier de la MEP. Elles privilégient une approche sensible de quelques œuvres et éclairent les visiteurs sur les thématiques et partis pris de l’exposition. En ce moment, le conférencier accompagne les visiteurs dans la découverte de l’exposition Love Songs, Photographie de l’intime regroupant 14 séries réalisées par les plus grands photographes des 20e et 21e siècles. La visite commentée est l’occasion de porter un regard nouveau sur l”histoire de la photographie à travers le prisme des relations amoureuses. Nombre de personnes : 15 maximum

Durée de la visite : 1h30

Sur réservation Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris Contact : https://www.mep-fr.org/event/visite-commentee-love-songs/ 01 44 78 75 00 reservation@mep-fr.org https://maison-photographie.tickeasy.com/

© Nicolas Brasseur

