Visites commentées : « Les origines du Puy Saint-Front » Périgueux, 18 septembre 2021, Périgueux.

Visites commentées : « Les origines du Puy Saint-Front » 2021-09-18 – 2021-09-19 Jardin du Thouin 6 Place de la Clautre

Périgueux Dordogne Périgueux

Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 15 h

Visites commentées : « Les origines du Puy Saint-Front »

Histoire de la naissance du lieu de culte, du bourg et des pèlerinages sur le promontoire rocheux face à la rivière. Evocation des différents édifices, du monastère et de l’ancien évêché. Accès exceptionnel à la crypte des Evêques et au petit « musée lapidaire », avec le recteur Christian Dutreuilh, à l’occasion de l’année jacquaire.

Gratuit

Sur réservation au 06 16 79 03 97 / vah@perigueux.fr

Avec passe sanitaire et port du masque.

Rdv Jardin du Thouin

+33 6 16 79 03 97

Périgueux

dernière mise à jour : 2021-08-29 par OT de Périgueux