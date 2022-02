Visites commentées Jardin potager de Cal Mateu du musée Cerdagne Sainte-Léocadie Catégories d’évènement: Pyrénées-Orientales

Sainte-Léocadie

Visites commentées

le samedi 4 juin à Jardin potager de Cal Mateu du musée Cerdagne

le samedi 4 juin à Jardin potager de Cal Mateu du musée Cerdagne

Cultiver un jardin à 1 300 m d’altitude demande une adaptation des plantes aux conditions climatiques. Visites commentées axées sur les spécificités, atouts, faiblesses et organisation du jardin face à ces conditions climatiques particulières.

Tarif réduit. Gratuit -7ans. Maximum 30 personnes par groupe.

Jardin potager de Cal Mateu du musée Cerdagne Musée de Cerdagne Ferme Cal Mateu, Sainte-Léocadie

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T16:00:00

