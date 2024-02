Visites commentées Hambye, samedi 30 mars 2024.

Visites commentées Hambye Manche

Vendredi

L’abbaye de Hambye vous propose des visites commentées plusieurs fois par jour pour en apprendre plus sur l’histoire du monument et sur la vie des moines. Pendant environ 1h15, nos guides vous font découvrir l’ensemble des bâtiments monastiques cuisine, chauffoir, parloir, salle capitulaire, et église abbatiale, au cours d’un parcours qui va du XIIe au XXIe siècle.

Départs tout les jours à 11h, 14h30 et 16h30.

A partir de 12 ans.

L’abbaye de Hambye vous propose des visites commentées plusieurs fois par jour pour en apprendre plus sur l’histoire du monument et sur la vie des moines. Pendant environ 1h15, nos guides vous font découvrir l’ensemble des bâtiments monastiques cuisine, chauffoir, parloir, salle capitulaire, et église abbatiale, au cours d’un parcours qui va du XIIe au XXIe siècle.

Départs tout les jours à 11h, 14h30 et 16h30.

A partir de 12 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30

fin : 2024-09-30

7 Route de l’Abbaye

Hambye 50450 Manche Normandie abbaye.hambye@manche.fr

L’événement Visites commentées Hambye a été mis à jour le 2024-02-12 par Réseau Sites et Musées