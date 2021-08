Saumur Logis de la Cendrerye Maine-et-Loire, Saumur Visites commentées et libres au Logis de la Cendrerye Logis de la Cendrerye Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Les propriétaires font découvrir les extérieurs et les intérieurs de l’ancienne Bourse du travail en restauration. Ce logis, qui fut la demeure de la très puissante famille des Foullon, a livré d’extraordinaires plafonds peints des 15e et 16e siècles. Durée 30 min, visites en continu. Logis de la Cendrerye Saumur, 18 rue Cendriere Saumur Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00

