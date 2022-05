Visites commentées et ateliers au Jardin public Ferdinand Villard de Guéret Jardin public Ferdinand Villard Guéret Catégories d’évènement: Creuse

Guéret

Visites commentées et ateliers au Jardin public Ferdinand Villard de Guéret Jardin public Ferdinand Villard, 4 juin 2022, Guéret. Visites commentées et ateliers au Jardin public Ferdinand Villard de Guéret

Jardin public Ferdinand Villard, le samedi 4 juin à 14:30

**À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2022, le musée d’art et d’archéologie vous propose de découvrir la thématique des animaux face aux changements climatiques samedi 4 juin de 14h30 à 18h, au travers de visites commentées et d’ateliers.** Le musée organisera une visite guidée de 45 minutes d’une petite exposition de spécimens issus de la collection d’histoire naturelle, à 14h45, 16h et 17h15. Dans le jardin, différents partenaires, la LPO, le GMHL, les espaces verts de la Ville, une céramiste professionnelle proposerons des petites animations en lien avec ce thème. Enfin, pour les enfants à partir de 6 ans, une conteuse viendra raconter l’histoire de “L’enfant saule et la rivière”, dans une salle du musée à 15h. Venez nombreux !

Entrée libre

Le musée d’art et d’archéologie vous propose des visites commentées et des animations en partenariat avec la LPO, le GMHL, les Espaces verts, une conteuse ainsi qu’une céramiste. Venez nombreux ! Jardin public Ferdinand Villard Musée d’Art et Archéologie, Avenue de la Sénatorerie, Guéret, Creuse, Nouvelle-Aquitaine Guéret Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Creuse, Guéret Autres Lieu Jardin public Ferdinand Villard Adresse Musée d'Art et Archéologie, Avenue de la Sénatorerie, Guéret, Creuse, Nouvelle-Aquitaine Ville Guéret lieuville Jardin public Ferdinand Villard Guéret Departement Creuse

Jardin public Ferdinand Villard Guéret Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gueret/

Visites commentées et ateliers au Jardin public Ferdinand Villard de Guéret Jardin public Ferdinand Villard 2022-06-04 was last modified: by Visites commentées et ateliers au Jardin public Ferdinand Villard de Guéret Jardin public Ferdinand Villard Jardin public Ferdinand Villard 4 juin 2022 guéret Jardin public Ferdinand Villard Guéret

Guéret Creuse