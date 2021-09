Amilly Les Tanneries - Centre d'Art Contemporain Amilly Visites commentées en continu Les Tanneries – Centre d’Art Contemporain Amilly Catégorie d’évènement: Amilly

Visites commentées en continu Les Tanneries – Centre d’Art Contemporain, 18 septembre 2021, Amilly. Visites commentées en continu

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Les Tanneries – Centre d’Art Contemporain

En septembre, Les Tanneries font « peau-neuve » et préparent leurs nouvelles expositions dans l’ensemble des espaces : Parc de Sculptures, Grande Halle, Galerie Haute, Petite Galerie, Verrière. Cette visite sera notamment l’occasion de découvrir l’envers du décor de la création à travers l’installation des œuvres qui composent les trois expositions inaugurales de la toute nouvelle saison de programmation. Suivant la situation sanitaire, des départs en petits groupes (max. 10 personnes) sont susceptibles d’être organisés. Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine Les Tanneries – Centre d’Art Contemporain 234 rue des Ponts, Amilly Amilly

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Amilly Autres Lieu Les Tanneries - Centre d'Art Contemporain Adresse 234 rue des Ponts, Amilly Ville Amilly lieuville Les Tanneries - Centre d'Art Contemporain Amilly