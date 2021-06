Saint-Claude Musée de l'Abbaye / Donations Guy Bardone - René Genis Jura, Saint-Claude Visites commentées éclairées à la lampe torche Musée de l’Abbaye / Donations Guy Bardone – René Genis Saint-Claude Catégories d’évènement: Jura

Le musée de l’Abbaye présente un bel ensemble d’oeuvres de Gustave Courbet provenant principalement des collections de l’institut Gustave Courbet, mais également d’autres collections publiques de la Région et notamment du musée Courbet d’Ornans, du musée municipal de Pontarlier, de la Grande Saline de Salins-les-Bains, du musée des beaux-arts de Dole et du musée des beaux-arts de Lons-le-Saunier. La thématique du paysage est abordée de manière transversale en mettant en avant d’autres artistes du XIXème siècle, collaborateurs ou amis de Courbet, qui ont intégré pleinement la nature et le paysage au coeur de leurs démarches. L’exposition révèle l’implication du sanclaudien George Besson, lequel oeuvra pour l’acquisition de la maison natale de Courbet, puis celle de Guy Bardone, donateur de la collection constitutive du musée de l’Abbaye qui fut ensuite secrétaire général de l’institut Courbet pendant près de 15 ans. **Deux visites commentées éclairées à la lampe torche sont proposées afin de découvrir autrement l’exposition temporaire « Gustave Courbet, L’École de la nature ».**

Il suffit de réserver par e-mail et d’apporter sa propre lampe

Afin de découvrir autrement l'exposition temporaire « Gustave Courbet, L'École de la nature », il suffit de réserver par e-mail (contact.musee@hautjurasaintclaude.fr) et d'apporter sa propre lampe.

