Puy-de-Dôme

le samedi 18 septembre

Guidés par les archéologues de l’Inrap, venez découvrir un chantier archéologique en cours. La fouille située au sud de la Grande rue, épine dorsale de la ville médiévale fortifiée d’Aigueperse a mis au jour l’enceinte médiévale et son fossé, plusieurs constructions à l’intérieur (_intramuros_) et à l’extérieur (_extramuros_) de la ville médiévale, et une activité métallurgique en lien avec le travail du cuivre/bronze des XIIIe-XVe siècles. **Sur réservation auprès de** [**[auvergne-rhone-alpes@inrap.fr](mailto:auvergne-rhone-alpes@inrap.fr)**](mailto:auvergne-rhone-alpes@inrap.fr) **(à partir du 7 septembre)** **Port du masque et présentation d’un pass sanitaire obligatoire.**

