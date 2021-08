Visites commentées du Village des athlètes des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 Maison du projet du Village des athlètes, 18 septembre 2021, Saint-Ouen-sur-Seine.

### La SOLIDEO, pilote du projet La Société de Livraison des Ouvrages Olympiques (SOLIDEO) a été créée en 2017 pour financer, superviser et livrer les installations nécessaires à l’organisation des Jeux 2024, lesquelles seront transformées en logements, bureaux, équipements publics, conformément au concept de l’héritage. Elle coordonne à ce titre pas moins de 29 maîtres d’ouvrage, publics et privés, en charge de la construction des 58 ouvrages Olympiques et Paralympiques. ### Un projet, deux rendez-vous Bordé par la Seine, idéalement situé au cœur du quartier Pleyel, à cheval sur les communes de Saint-Ouen-sur-Seine, Saint-Denis et L’Île-Saint-Denis, le Village des athlètes, en cours de construction, vibrera au rythme des Jeux de Paris 2024. Après cet événement, il deviendra, à partir de 2025, un quartier à vivre, non seulement connecté à son environnement immédiat – le Vieux Saint-Ouen, Pleyel et la Seine – mais aussi pleinement intégré au territoire métropolitain. Cette transformation, qui constitue la colonne vertébrale du projet, a été anticipée : la place de l’eau et de la nature, la présence de lieux de vie et de partage, le dessin des circulations au sein du quartier… tout le quartier a été pensé pour qu’à long terme le Village soit confortable, accueillant et animé. Il s’agit de réussir le pari de l’héritage ! ### Rentrez dans les coulisses Au cours de la visite, les participants pourront découvrir l’ensemble des innovations mises en œuvre pour faire de ce quartier un démonstrateur de la ville durable et désirable. Ce sera l’occasion de comprendre tous les enjeux qui s’attachent à ce chantier, répartis sur plus de 50 hectares, et dont les travaux de constructions démarrent actuellement sur l’ensemble des secteurs. **Le parcours de visite prévoit :** * **Un accueil à la maison du projet permettant au public de mieux comprendre le Village des athlètes à l’aide de maquettes, panneaux d’exposition, supports d’immersion numériques, etc. ;** * **Une balade d’une heure environ ;** * **Un point de vue en hauteur pour une vue panoramique du site et apprécier l’avancement des chantiers.** Nous vous y attendons nombreux !

Les visites se font exculsivement sur inscription, le nombre de place est limité. Le départ de la visite se fera de la maison du projet.

La SOLIDEO vous ouvre les portes du futur Village des athlètes construit entre Saint-Ouen-sur-Seine, Saint-Denis et L'Île-Saint-Denis en amont des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Maison du projet du Village des athlètes 19 Boulevard Finot 93200 Saint-Denis Saint-Ouen-sur-Seine Pleyel – Confluence Seine-Saint-Denis



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00