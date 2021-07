Visites commentées du tram T13 Stand du tram T13, 18 septembre 2021, Saint-Germain-en-Laye.

Visites commentées du tram T13

le samedi 18 septembre à Stand du tram T13

**Visite exclusive des stations Lisière Pereire, Camp des Loges et Saint-Germain-en-Laye du tram T13 et rencontre avec l’équipe projet.** À partir de l’été prochain, vous pourrez monter à bord du tram T13 ! Les aménagements de la ligne sont en cours de finalisation. Place alors à une nouvelle étape : les essais. À partir d’octobre des rames entreront en circulation pour être testées. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participez à une visite exclusive : les stations Lisière Pereire, Camp des Loges et Saint-Germain-en-Laye vous seront présentées. Vous pourrez également rencontrer l’équipe du projet (Île-de-France Mobilités, SNCF et la RATP) au stand rue de Paris.

RDV au stand du tram T13 rue de Paris (entre la rue Saint Louis et Raymond Gréban). Durée : 1h30. Départ en bus, arrêt aux station Lisière Pereire, camp des Loges et au terminus. Port de de chaussures fermées obligatoire. Limité à 12 personnes par visite.

Stand du tram T13 Rue de Paris 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00