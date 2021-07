Versailles Théâtre Montansier Versailles, Yvelines Visites commentées du Théâtre Montansier Théâtre Montansier Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Visite historique et technique du Théâtre Montansier. Découvrez les coulisses et des espaces non ouverts au public. Départ toutes les 30 minutes sur le parvis du Théâtre par groupe de 20 personnes. Durée de la visite : 25 minutes Derniers départs : 16h30

Sans inscription, par ordre d’arrivée.

Découvrez la salle historique du Théâtre Montansier Théâtre Montansier 13 rue des Réservoirs 78000 Versailles Versailles Yvelines

