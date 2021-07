Paris Temple protestant de Pentemont Paris Visites commentées du temple de Pentemont Temple protestant de Pentemont Paris Catégorie d’évènement: Paris

**Venez et voyez** Situé dans une chapelle du XVIIIe siècle attribuée au culte protestant par Napoléon, le temple de Pentemont dispose d’un orgue historique Cavaillé-Coll. Au cours des deux Journées européennes du patrimoine, les organistes proposeront des moments musicaux commentés traitant à la fois de l’orgue, son histoire et sa technique ainsi que sur le répertoire de la musique réformée . Une visite libre ou guidée sera proposée aux visiteurs qui pourront aussi s’intéresser à une exposition de photos commentée intitulée “Paris, théâtre des religions”. Découverte du temple de Pentemont situé dans une chapelle du XVIIIème siècle, moments musicaux et exposition de photos sur le thème “Paris, théâtre des religions” Temple protestant de Pentemont 106 rue de Grenelle 75007 Paris Paris Paris 7e Arrondissement Paris

