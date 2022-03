Visites commentées du Phare de Carteret Barneville-Carteret Barneville-Carteret Catégories d’évènement: Barneville-Carteret

Le phare de Carteret a été construit en 1839, juste après celui de Granville et de Goury dans la Hague, pour protéger les navigateurs du « passage de la Déroute ». Automatisé en 1976 et « gardienné » jusqu'en 2012, il fonctionne encore aujourd'hui. Le site a ouvert ses portes au public en juillet 2016. Prévoir habits chauds et coupe-vents en fonction des conditions météo. Réservation au préalable nécessaire. Peut-être reportée ou annulée en cas de vent supérieur à 50km/h et/ou orage.

