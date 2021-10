Visites commentées du parcours “Mémoire d’Albâtre” Paluel, 17 octobre 2021, Paluel.

Visites commentées du parcours “Mémoire d’Albâtre” 2021-10-17 – 2021-10-17

Paluel Seine-Maritime Paluel

Sur la falaise de Paluel, au dessus de Veulettes sur mer, découvrez ce site chargée d’histoire avec ses nombreux vestiges de l’occupation allemande (1940-1944) et du mur de l’Atlantique lors d’une visite commentée gratuite:

Horaires des visites commentées : 14h30 et 16h30

Départ des visites commentées : Parking de l’ancienne Auberge du Pont Rouge à Paluel

Organisé par la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre en partenariat avec l’association Bunker Archéo Région Dieppe

A SAVOIR : Cet aménagement touristique et de mémoire se visite librement toute l’année

Parcours d’interprétation inédit d’un kilomètre jalonné de panneaux avec quatre espaces de découverte aménagés

dans ou autour de casemates réhabilitées présentant :

. La richesse écologique du site et la gestion du patrimoine naturel (en cours)

. L’histoire du point d’appui allemand

. Le mur de l’Atlantique et le vécu de l’occupation allemande sur le territoire communautaire

. L’Espace du Souvenir

Sur la falaise de Paluel, au dessus de Veulettes sur mer, découvrez ce site chargée d’histoire avec ses nombreux vestiges de l’occupation allemande (1940-1944) et du mur de l’Atlantique lors d’une visite commentée gratuite:

Horaires des visites…

courrier@bunkarcheodieppe.com +33 6 76 28 92 11

Sur la falaise de Paluel, au dessus de Veulettes sur mer, découvrez ce site chargée d’histoire avec ses nombreux vestiges de l’occupation allemande (1940-1944) et du mur de l’Atlantique lors d’une visite commentée gratuite:

Horaires des visites commentées : 14h30 et 16h30

Départ des visites commentées : Parking de l’ancienne Auberge du Pont Rouge à Paluel

Organisé par la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre en partenariat avec l’association Bunker Archéo Région Dieppe

A SAVOIR : Cet aménagement touristique et de mémoire se visite librement toute l’année

Parcours d’interprétation inédit d’un kilomètre jalonné de panneaux avec quatre espaces de découverte aménagés

dans ou autour de casemates réhabilitées présentant :

. La richesse écologique du site et la gestion du patrimoine naturel (en cours)

. L’histoire du point d’appui allemand

. Le mur de l’Atlantique et le vécu de l’occupation allemande sur le territoire communautaire

. L’Espace du Souvenir

dernière mise à jour : 2021-09-29 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre